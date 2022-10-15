Несчастный случай произошел на детской площадке у дома. Фото: t.me/zhk_perspektiva

В Краснодаре взбесившаяся карусель покалечила ребенка. Несчастный случай произошел на одной из детских площадок около жилого дома и попал на видео камер наблюдения, установленных на улице. На кадрах видно, как мальчик залезает на карусель, после чего начинает крутиться на ней. Вокруг играют другие дети, стоят родители, но никто не обратил внимание на то, что ребенок стал разгоняться все сильнее и сильнее. В какой-то момент из-за большой скорости мальчик потерял равновесие и упал, при этом он зацепился за канат аттракциона.

Качели не прекращали кружить подростка несколько минут. Остановить "взбесившуюся" карусель смогли только родители, которые подбежали и стали тормозить аттракцион.

- Случилось ЧП опять на этой треклятой карусели. Ребенка увезли на скорой, - рассказывают жители многоэтажки. - Какие травмы он получил не знаем, но даже страшно представить. Надеюсь, что все обойдется.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», родители местной детворы уже не первый раз просят убрать опасную карусель с детской площадки.

- Дело в том, что некоторые дети не соблюдают правила безопасности на этой качеле. Родителей они не слушают и порой разгоняются так сильно, что потом получают травмы. Этот мальчик не единственный, кто пострадал. До этого и другие ребята себе лбы расшибали, - рассказывает Ирина Д., проживающая в доме около детской площадки. - Надеюсь, что это видео посмотрят правоохранительные органы, которые уберут опасную карусель.