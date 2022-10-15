«Город разворотили пять смерчей!»: пострадавшая в наводнении 12 лет назад откровенно рассказала о причинах стихии

Ливни вызвали разлив горных рек и привели к подтоплению десятков населенных пунктов. Фото: пресс-службы "Кубань СПАС".

Ровно 12 лет прошло со дня наводнения в Туапсинском районе. 15 октября 2010 года – в этот день из-за сильных дождей из берегов вышли реки Пшенаха и Туапсинка. В результате было затоплено 24 населенных пункта Туапсинского района: 17 небольших населенных пунктов и еще 7 крупных. Под водой за считанные минуты оказались 500 домов, десятки людей пострадали. Но самое страшное - жертвами жуткого паводка стали 17 человек.

- ЧП случилось ночью, стихия застала многих врасплох, люди просто не сумели вовремя сориентироваться, выскочить из дома, забраться на чердак или еще куда-нибудь, - объясняли тогда спасатели большое количество жертв.

Пострадавшая в том самом наводнении Галина Соболевская откровенно рассказала о причинах трагедии. По ее словам, потоп спровоцировали смерчи.

- Дождик начал накрапывать, а мы даже не переживали. У нас тут даже при сильных ливнях вода быстро уходит. Но в этот раз все как-то быстро стало разворачиваться, - рассказывала корреспондентам kp.ru пострадавшая жительница. - Никакое это не наводнение было. Это смерчи. Причем не один, а штук пять!

Женщина чудом спаслась во время наводнения.

- Мы схватили, что попало под руку, и полезли на второй этаж. Вода заполоняла дом молниеносно. Поднялась до потолка в считанные минуты. Мы и лестницу на чердак уже приготовили. Но обошлось, - вспоминала Галина Михайловна.

При этом местные жители отмечали - в ту страшную ночью и власти и спасатели сработали хорошо.

- Хотя можно было бы расстрелять эти смерчи заранее, - считает Галина Соболевская. - Их было очень хорошо видно. Такие плотные столбы…