Мобилизованных в Анапе выгнали на улицу из-за ошибок в документах. Военкомат объяснил почему

Группа мобилизованных из Анапы находится в краевом сборном пункте.

В сети появилось видео, снятое в месте сборов. В ролике сообщалось, что мобилизованных из Анапы не приняли в части. Парней, прибывших после получения повестки, выгнали на улицу из-за ошибок в документации. Видеозапись, распространившуюся в соцсетях, увидел мэр Анапы. Василий Швец поручил немедленно разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки решить все вопросы. Оперативно была проведена проверка, после которой выяснилось - с мобилизованными анапчанами все хорошо.

- В настоящее время группа мобилизованных из Анапы находится в краевом сборном пункте, - прокомментировал военный комиссар Анапы Александр Мельников. - Они обеспечены питанием и всем необходимым. С ними все хорошо, готовятся к отправке в воинские части.

Также он отметил, что мобилизационные мероприятия в Анапе проходят в штатном режиме и строгом соответствии с положениями Указа Президента России.

- На сегодняшний день сведений о нарушениях требований не выявлено, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Сами парни также записали видеообращение, чтобы успокоить жителей Анапы и лично подтвердить, что с ними сейчас все в порядке.

- Так получается, что я стал старшим нашей группы анапских призывников, сержант Мамедов. В данный момент снимаем вам видео и докладываем - мы находимся в целости, сохранности в городе Краснодаре. Прибыли мы в 4 утра, - говорит в видеоролике один из мобилизованных, рядом с ним в кадре - его товарищи. - С нами все нормально, все хорошо. Мы сыты, накормлены, личный состав не похудел.