В Краснодарском колледже в конфликте преподавателя и студента разберется комиссия

Конфликт студента и педагога попал на видео.

В Краснодарском торгово-экономическом колледже в конфликте преподавателя и студента разберется комиссия. Об этом сообщают в оперативном штабе Кубани. Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором педагог и учащийся разговаривают на повышенных тонах. В какой-то момент преподаватель грубо толкает учащегося за плохую подготовку.

О том, чем закончился конфликт, было неизвестно - видео прерывается. Однако в оперативном штабе края прокомментировали случившийся инцидент в учебном заведении.

- По информации краевого министерства образования, конфликт произошел во время урока математики у первокурсников, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - Преподаватель вызвал к доске студента. Во время проверки домашнего задания он отвлекался и не участвовал в обсуждении.

В оперштабе края также добавили, что обучающийся не смог ответить на вопросы по пройденной теме, при этом во время общения с педагогом грубил.

- Вероятно, это и спровоцировало инцидент, - считают в оперштабе края.

На понедельник, 17 октября, назначено собрание конфликтной комиссии с участием студента, его родителей и педагога. А уже 18-го числа запланировано проведение родительского собрания для обсуждения конфликта в группе.

- Решение о наказании виновных будет принято конфликтной комиссией по результатам заседания с учетом мнения родителей, - добавляют в оперативном штабе Краснодарского края.

При этом, как уточняется, особенности поведения и характера студента в семье знают, мама парня заявила, что претензий к преподавателю не имеет.

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