"Первый раз попали в рай!": жители Херсона откровенно рассказали об отдыхе в Анапе

По словам тех, кто приехал в Анапу, им пришли смс на телефон с уведомлением о том, что Россия приглашает взрослых и детей на отдых.

Жители Херсонской области практически всю свою жизнь отдыхали на побережье Азовского моря. В последние годы из-за неспокойной обстановки об отпуске пришлось позабыть. Однако сейчас после освобождения и проведенного референдума многие жители вздохнули спокойно. А некоторым посчастливилось увидеть Черноморское побережье.

На этой неделе в Анапу прибыл первый поезд с жителями Херсонской области. Людей на вокзале встретили сотрудники МЧС и администрации города, они же сопроводили их до мест размещения.

- Все люди остановились в двух санаториях города. Их обеспечат всем необходимым на время пребывания, - отметили в пресс-службе администрации Кубани.

Сегодня вся Кубань поддерживает соседей и желает хорошо отдохнуть и как можно скорее забыть о тех испытаниях, через которые им пришлось пройти. Самим людям в Анапе очень нравится. Жители Херсона откровенно рассказали об отдыхе в Анапе. Местный блогер записал на видео впечатления туристов из освобожденного города.

- Мы приехали с Херсона по бесплатной программее. Нас на руках носили, все тут прекрасно. Мы, правда, еще нигде не были, - делится одна из жительниц Херсонской области. - Только вселились, еще на море не ходили. Но все шикарно. Просто мы первый раз попали в рай. Особая благодарность президенту Путину, что о нас так позаботился. Мы просто в шоке. Понимаете, духовность какая-то, одухотворенность в людях есть. Нас так доброжелательно приняли. Мы всех благодарим от всей души. За мой век... я себя еще так комфортно не чувствовала.

По словам тех, кто приехал в Анапу, им пришли смс на телефон с уведомлением о том, что Россия приглашает взрослых и детей на отдых.

- Мы позвонили, нам сказали, что есть три места - Краснодарский край, Ставропольский край и Ростов. Мы выбрали, что ближе. Никаких ограничений, в том числе по возрасту, не было. Мы автобусом приехали с Херсонской области. Здесь нас выгрузили, привезли, все замечательно. Сегодня дочке позвонила, хотела рассказать, как нас приняли. Но не могла даже эмоций от такой красоты выразить, - делится женщина.