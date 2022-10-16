Ольга Бузова позировала перед зеркалом в бане в Сочи Фото: t.me/byzovahouse

Ольга Бузова – частый гость в Сочи. Певица всегда активно делится в своих соцсетях фотографиями и видео мест, которые посещает на южном курорте. В этот раз она отметилась в бане. Бузова позировала в одном бикини перед зеркалом. Как оказалось, она решила отдохнуть между вечными делами в Красной Поляне.

Артистка не первый раз посещает местный комплекс – для известной гостьи в соцсетях даже выделили раздел с репостами ее публикаций из бань. На всех кадрах певица изящно изгибается, показывая красивую и утонченную фигуру.

В этот раз на отдых, судя по видео, артистка приехала не одна. На столе, который виднеется на заднем фоне, расставлены несколько приборов. Но о сопровождающей Ольгу персоне ничего не известно.

В этот же вечер певица опубликовала философский пост. В моментах расслабляющего отдыха звезда эстрады задумалась о принципах своей жизни и поделилась с поклонниками одним из правил – «Все или ничего». При этом Бузова, чье сердце сейчас свободно, упомянула и тему отношений:

- Возможно, мое качество все себе объяснять, раскладывать по полочкам, планировать и строить планы многих обламывает и пугает…Но я давно живу по принципу «все – или ничего». И если на начальном этапе выстраивания отношений что-то идет не так, надо просто уметь отпускать, перелистывать страницу и идти дальше, - поделилась мыслью артистка.

После этого Ольга подчеркнула, что в жизни нужно остановиться и все проанализировать. Певица твердо уверена, что все будет так, как того захочется.

- Дай мне знак, если это ты…пожалуйста. Помоги мне…я запуталась, - подытожила загадочной фразой артистка свою публикацию.

К слову, находясь в Сочи, певица предпочитает и активный отдых. Одним из ее увлечений в последнее время стал большой теннис. Ольга ранее делилась в соцсетях своей новой любовью, удивляясь, почему не занималась им раньше. Во время очередной поездки на курорт Ольга вновь поделилась кадрами, как в спортивном костюме черного и красного оттенков с легкостью крутит на поле ракетку.

К слову, певица, которая решила еще и актрисой, не стоит на месте. Уже 16 октября она сыграет на круизном лайнере в очередном спектакле. А перед выступлением Бузова заселилась в номер на борту - Ольга сделала для поклонников обзор комнаты. Надев открытое золотистое платье, туфли в цвет наряда и выбрав яркий макияж с помадой алого оттенка, она отправилась на ужин. А позже на время попрощалась с поклонниками и удалилась – в море не ловит связь.

А недавно звезда эстрады вовсе решила стать здесь владелицей недвижимости. Ольга купила дом – элитный особняк, по ее словам, за немалые деньги находится в горах.

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