На озере Сукко под Анапой обнажили корни болотные кипарисы

Фото: vk.com/segablacksea

Кипарисовое озеро под Анапой обмелело. Воду ушла с наступлением осени, так происходит каждый год. Сейчас корни деревьев обнажились, и выглядят по-особенному завораживающе на желто-красном фоне природы.

Фото: vk.com/segablacksea

На кипарисовую рощу можно любоваться каждые три-четыре месяца – за это время они успевают поменять свой вид вместе со временем года. Местный фотограф показал, как сейчас выглядят уникальные деревья.

Количество желающих сделать красивые фото тоже увеличилось. И если летом к кипарисам подплывали на лодках, то сейчас туристы ради селфи прыгают по корням.

- У кипариса болотного обнажены корни, которыми дышат деревья. Наступать на корни категорически запрещено. Это может привести к увяданию и гибели деревьев, - попросили бережно относится к природе специалисты «Экопарка Сукко».

Фото: vk.com/segablacksea

Ранее "Комсомолка" сообщала, что ради эффектного кадра или короткого видео без стеснения залезают на растения, ломая корневую систему, срывают ветки, чтобы разнообразить снимок. Естественно, это не идет на пользу кипарисам. Многие специалисты считают, что люди могут занести на деревья инфекцию.

Болотные кипарисы живут 600 лет. У них очень интересная форма. И многие приезжают сюда, чтобы прикоснутся к «долгожителям» и попросить здоровья.

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