Пока погода в городе позволяет не включать в квартирах батареи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон в Краснодаре, как и планировалось, начался с 15 октября. Тепловики постепенно запускают котельные и центральные тепловые пункты. В настоящее время работают все, кроме сезонных. При проверке специалисты обнаружили несколько утечек, их устранят до сильных холодов.

- Проблемы есть, но не глобальные - пара утечек, которые уже почти ликвидированы. Это хорошо, что они обнаружены сейчас. Есть время провести восстановительные работы до зимы. Почти все котельные уже запущены и готовы к отопительному сезону, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь «Краснодартеплоэнерго» Егор Кузнецов.

При этом, управляющие компании и ТСЖ пока не торопятся принимать тепло. В большинстве домов запорная арматура закрыта.

- У нас тепло в дома будут подавать по заявочному принципу. Управляющие компании пока говорят, что погода на улице позволяет не включать отопление, - отметил Кузнецов.

Да и зачем жителям переплачивать коммуналку, когда в квартирах краснодарцы не мерзнут. Тепловики добавляют, если краснодарцы все-таки хотят горячие батареи в доме, об этом нужно просить управляющие компании и ТСЖ. И желательно - заранее.

- Советуем тепло пустить раньше холодов. Потому что может быть завоздушивание, которое нужно регулировать. Пуско-наладочные работы могут занять неделю. Это нужно учитывать при смене погоды, чтобы при похолодании жители получили тепло без перебоев, - сообщили в «Краснодартеплоэнерго».

Ранее департамент городского хозяйства и ТЭК заявил, что отопительный сезон могут начать после того, как среднесуточная температура воздуха опустится до +8 градусов или ниже и продержится в течение пяти суток.

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