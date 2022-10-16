Температурные качели ожидаются в конце октября на Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Краснодарского края в последние дни ощутили резкое похолодание. Столбики термометров в регионе опустились до +15 градусов. Многие достали из шкафов ждавшие своего часа теплые вещи. Но, как показывают прогнозы, устоявшихся низких температур в крае пока не ожидается.

Так, к середине предстоящей недели температура воздуха местами на Кубани поднимется выше 20 градусов тепла. Уже 17 октября столбики термометров достигнут +19.

- В этот день в крае ожидается переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах туман, температура воздуха ночью составит +5-10 градусов, днем - +14 -19 градусов, в горах ночью +1 - 6, а днем + 11-16 градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А уже 18 октября показатели вырастут сразу на несколько градусов – местами до +21.

- Температура воздуха ночью 18 октября +1 - 6 градусов, днем 16-21, в горах ночью 0 - +5, днем + 10 - 15, - сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

Еще более благоприятная обстановка складывается на Черноморском побережье. Воздух на кубанских курортах днем 17 октября прогреется до +17-22 градусов. Нет и резких снижений температуры воды в море. Например, в Сочи показатель несколько дней держится в интервале +21-22. Близкие температуры фиксируют в Туапсе и Геленджике - +20 градусов.

Вместе с потеплением на Кубани прогнозируют затишье с осадками. Ливней с градом и грозами в регионе пока не ожидают. Лишь местами могут пройти небольшие дожди.

- Над территорией края находится южная периферия антициклона, по ней располагается фронтальный раздел, с которым и связаны небольшие дожди. Данная метеорологическая ситуация сохранится в течение нескольких дней, - объяснили синоптики краснодарского гидрометцентра.

Но несмотря на успокоившиеся осадки и потепление, в регионе продолжит бушевать ветер. В среднем его порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. Быть осторожными и соблюдать меры безопасности стоит жителям и гостям Новороссийска. Здесь ветер разыграется до 20-25 метров в секунду уже 17 октября.

К слову, потепление порадует жителей и гостей региона недолго. На Кубани ожидаются температурные качели. Уже к концу октября столбики термометров могут опуститься ниже нуля – придут заморозки.

По прогнозам синоптиков, в конце месяца ночью температура воздуха опустится до минус двух градусов. Специалисты предупреждают, что это прогнозы долгосрочные. Обычно они кардинально меняются за неделю – полторы до даты.

Напомним, неустойчивый температурный режим – «температурные качели» - явление для края привычное. Это связано с тем, что регион расположен довольно близко к Черному морю. Здесь обычно формируются воздушные потоки, дарящие теплые дни жителям и гостям Кубани. А при поступлении сюда атмосферных потоков с севера они не встречают препятствий. Поэтому холод так быстро проникает на территорию края.