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Общество16 октября 2022 18:31

Артисты и музыканты выступили перед мобилизованными в станице Раевской под Новороссийском

Родственники провожали солдат в зону СВО
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Концерт для мобилизованных

Концерт для мобилизованных

Фото: Виталий ТИМКИВ

В станице Раевской под Новороссийском 16 октября состоялся концерт для мобилизованных. Призывники завороженно слушали духовой оркестр и подпевали под песни местных исполнителей. В колоннах реяли триколоры с надписями "Своих не бросаем".

Концерт для мобилизованных

Концерт для мобилизованных

Фото: Виталий ТИМКИВ

Концерт для мобилизованных

Концерт для мобилизованных

Фото: Виталий ТИМКИВ

В это время волонтеры их юнармии раздавали солдатам письма от школьников и местных жителей.

Концерт для мобилизованных

Концерт для мобилизованных

Фото: Виталий ТИМКИВ

Концерт для мобилизованных

Концерт для мобилизованных

Фото: Виталий ТИМКИВ

Подобные концерты проводятся для мобилизованных военнослужащих, проходящих боевую подготовку в разных регионах России, для поднятия боевого духа.

Концерт для мобилизованных

Концерт для мобилизованных

Фото: Виталий ТИМКИВ

Концерт для мобилизованных

Концерт для мобилизованных

Фото: Виталий ТИМКИВ

Концерт для мобилизованных

Концерт для мобилизованных

Фото: Виталий ТИМКИВ

Кроме этого, к мобилизованным, которые проходят обучение, приезжают консультанты – они отвечают на вопросы, которые касаются, в основном, социальной и финансовой поддержки.

Концерт для мобилизованных

Концерт для мобилизованных

Фото: Виталий ТИМКИВ

Концерт для мобилизованных

Концерт для мобилизованных

Фото: Виталий ТИМКИВ

Общество: ВОПРОС ДНЯ