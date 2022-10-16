Водителей, ожидающих паромы через Керченскую переправу, развлекают концертами

Фото: t.me/FedorBabenkov

В Темрюкском районе на стоянках продолжают скапливаться автомобили для переправы в Крым через Керченский пролив. Чтобы снять напряжение в ожидании очереди, водителей развлекают концертами.

Так, в День отца на одной из стоянок устроили мини-праздник: на улице пели казачьи песни, а в шатрах устраивали шахматные турниры.

Фото: t.me/FedorBabenkov

- Понимая, как напряжены люди в ожидании очереди на паромную переправу, стараемся поддерживать их положительный эмоциональный настрой. Сегодня в День отца творческие коллективы Темрюкского района своими номерами поздравили мужчин с этим праздником. Мини-концерт развернули на самой многочисленной стоянке района – в поселке Ильич. Для любителей шахмат организовали зону для игры, - сообщил в телеграм-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Водителей на стоянках стараются обеспечить всем необходимым. Инфраструктура парковки включает в себя кухню, палатку для приема пищи, туалеты, баню, - все работает круглосуточно.

Фото: t.me/FedorBabenkov

Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Наутро 16 октября за неделю перевезено свыше 12 тысяч пассажиров и почти 4 тысячи автомобилей, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков.

По прогнозам, 17 октября без осадков, видимость хорошая, порывы ветра могут достигать 8-11 метров в секунду.