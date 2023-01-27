Маяковский читал стихи в здании Галицкого, а Шаляпин избил местного жителя. Как проводили время в Краснодаре звезды прошлого века

Владимир Маяковский написал стихотворение про Краснодар. Фото: Иван ВИСЛОВ

Краснодар в начале 20 века – провинциальное, тихое и временами даже сонное место. Но бурное развитие Российской империи затронуло и южный город. В 1900 году в Екатеринодаре появилась первая трамвайная ветка от нынешнего Городского сада по Красной. Архитектурный расцвет тоже приходится на этот период. В городе то и дело стали строить новые особняки для богатых купцов, доходные дома и кинотеатры для потехи публики. Культурная жизнь если не кипела, то подогревалась во время приезда звезд Серебряного века. «Комсомолка» вместе с гидом прошлась по городу в поисках историй о визитах знаменитостей той поры. Оказалось, что в городе Владимир Маяковский был поражен обилием собак, а Федор Шаляпин избил местного жителя.

Бил тростью за приставания

Екатеринодарцы любили ходить на концерты – их было не так много, и каждый становился событием. Поэтому, когда стало известно, что в город приедет сам Федор Шаляпин, билеты были раскуплены вмиг. Звезда оперной сцены выступал в Летнем театре в Городском саду, а потом поехал в ресторан. Тут и случился конфуз, о котором потом писали столичные журналисты.

- К одной из актрис его труппы стал приставать сын присяжного поверенного Владимир Канатов. Подвыпивший, его отгоняли. Но Шаляпин смотреть на это не стал спокойно – он избил его своей тростью. Новость о скандале проникла в газеты Москвы и Петербурга. В журнале «Огонек» вышла карикатура с подписью «Гастроли шаляпинские, екатеринодарские, феерические», - рассказывает научный сотрудник музея имени Фелицына Федор Смоляков на экскурсии «Серебряные тропки».

С гастролями в дореволюционный Екатеринодар приезжал Сергей Рахманинов. И он тоже закончился шумно. Композитор выступал в здании Второго общественного собрания (в советское время – Дом офицеров, сейчас – Театр защитника Отечества). Музыка Рахманинова не впечатлила местную публику – она хотела послушать что-нибудь попроще

Бюст Сергея Рахманинова на здании Театра защитника Отечества. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Рахманинов приехал с новыми произведениями, его композиции сложные, ломаные, не каждый тогда смог понять их, - продолжает Федор Смоляков.

Когда звучали старые композиции, слушатели оживали, как только начинались эксперименты – настрой падал. Великий музыкант был разозлен и больше никогда не приезжал в Екатеринодар, сколько его не просили.

Как Илья Репин искал казаков в Екатеринодаре

Художник посетил город в 1888 году вместе с сыном Юрой. Он хотел найти фактуру для своей новой картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Но к его великому удивлению в городе почти не было казаков. В то время Екатеринодар заполонили иногородцы, а офицеры не подходили под образы казаков. Тогда Репин отправился в соседнюю станицу Пашковскую – она еще не стала частью города. Тут он нашел нужные ему типажи. На девяти этюдах он нарисовал портреты Демьяна Онищенко, Макара Симака, Парамона Белого, Антона Архипенко, Порфирия Лебедя и зарисовки смеющихся лиц.

- К сожалению, ни один из них на итоговую картину не попал. Но в Третьяковке около масштабного полотна висят эскизы, на них-то можно увидеть портреты пашковцев, - отметил Федор Смоляков.

Художественный музей им. Ф. Коваленко.

Репин сыграл важную роль у культурной жизни Екатеринодара. Он благословил Федора Коваленко на создание картинной галереи в 1904 году. Она после скитаний расположится в удивительно элегантном особняке Батырбека Шарданова и будет работать до наших дней.

- 124 полотна, среди которых были и картины самого Репина, переедут сюда в 1907 году. Это было настоящим событием для провинциального города, - отмечает экскурсовод.

Еще одно грандиозное открытие, связанное с художниками Серебряного века, будет сделано в 1988 году. Оказывается, в фондах Художественного музея Коваленко хранились уникальные работы столпов русского авангарда. Но из-за смены идеологии в 1930-ых годах их закинули на чердак.

- Крупнейшая коллекция картин Марка Шагала, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Павла Филонова появилась в городе в 1924 году благодаря тогдашнему директору музея Ромуалю Войцеку. Он договорился с Русским музеем о передаче работ. В 20-ые было несколько выставок этих картин, - говорит научный сотрудник музея имени Фелицына Федор Смоляков.

Когда картины обнаружили, у всех был шок. Русский авангард ценился не только среди отечественных искусствоведов, но и на Западе. А тут под боком несколько десятков лет хранилась настоящая сокровищница. В том числе и самая знаменитая картина в мире – «Суперматизм № 56» Казимира Малевича. Ее использовали в качестве заставки на первых MacBook.

Не собачья глушь, а собачкина столица

Владимир Маяковский бывал в Екатеринодаре несколько раз. Сам он утверждал, что был кубанским казаком по материнской линии. Приехав в феврале 1926 года, поэт удивился солнечной погоде и обилию собак. А потом сочинил ироничные строки, знакомые каждому краснодарцу про «собачкину столицу». Двум очаровательным псинам даже поставили памятник на пересечении Мира и Красной.

Памятник собачкам с цитатой Владимира Маяковского. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Он провел в городе два дня: читал свои произведения, в том числе «Облако в штанах» и лекцию о футуризме, - говорит Федор Смоляков. – Выступал Маяковский в кинотеатре «Великан» (он же «Квартал»). Сейчас здание пустует уже несколько лет. Известно, что оно принадлежит бизнесмену и меценату Сергею Галицкому, который планировал открыть здесь Музей футбола.

Тут же давал свой концерт перед эмиграцией Александр Вертинский в 1919 году. Эстрадный артист уезжал в Париж и хотел немного заработать. Правда, в Европе он не задержался. В годы Великой Отечественной войны вернулся на родину, пел для бойцов на фронте. И еще четыре раза приезжал в Краснодар.

Из всех искусств…

Звезда немого кино Ирина Володько родилась в Екатеринодаре в 1908 году и закончила художественное училище Коваленко. Художница не помышляла о сцене. Но в 1924 году познакомилась с актером Владимиром Володько из труппы МХТ и вышла замуж, покинув родной город.

О красавице заговорили в 1927 году после выхода немого кино «Поэт и царь» - это была самая успешная лента в прокате того года. В фильме она сыграла жену Пушкина Наталью Гончарову. Правда, после своего звездного часа она развелась с мужем, потому что он запрещал ей заниматься творчеством – очень сильно ревновал.

Ирина Володько в роли Натальи Гончаровой. Фото: скриншот видео

- С кино у нее в итоге не сложилось. Правда, она снялась в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» в роли придворной Сигизмунды. Но это была роль второго плана, - рассказывает Федор Смоляков.

В 50-ые Ирину перестали приглашать в кино. Она работала гардеробщицей в Доме кинематографистов в Москве и жила на мизерную пенсию. Позже умер ее второй муж, и актриса решает вернуться в Краснодар к племяннице. Годы не сломили ее, она была также красива, и подрабатывала натурщицей в ХКУ, где она училась в юности. Молодые художники стали выяснять, кто она. Когда узнали, что Ирина была известной и обласканной вниманием публики, дружно написали письмо в Союз киноматографистов, чтобы помочь женщине. Для нее все закончилось благополучно – ей дали квартиру в Москве. Умерла она в возрасте 80 лет в своем доме.

Первый детский театр

Краснодар можно считать родиной первого детского кукольного театра в России. Основали его в 1920 году Самуил Маршак и Черубина де Габриак (настоящее имя – Елизавета Дмитриева).

- Они оказались в Екатеринодаре разными путями – Маршак бежал от коммунистов во время Гражданской войны, де Габриак приехала с мужем, которого направили на юг по работе, - рассказал научный сотрудник музея им. Фелицына Федор Смоляков. – Тут они написали четыре пьесы для детей, в том числе «Волшебный сундук», и ставили их на сцене Второго общественного собрания (нынешний Театр защитника Отечества).

Отреставрированный Театр защитника Отечества.

Будущий классик детской литературы Самуил Маршак жил в доме на пересечении улиц Янковского и Гоголя. Сейчас там размещается поликлиника. В 1922 году он уехал в Москву, а его мать была похоронена в Краснодаре. В этом же году в Петербург уезжает Черубина де Габриак. Пробыв в Екатеринодаре-Краснодаре несколько лет, творческий союз успел заложить крепкую основу для развития детского театра на Кубани.