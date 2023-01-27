Второклассница вытащила пятилетнюю девочку из воды. Школьница получила медаль за спасение ребенка

Ариана Мирошниченко получила свою первую государственную медаль «За спасение погибающих на водах». Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ариане Мирошниченко 8 лет. И девочка из Краснодара уже получила свою первую государственную награду. Ей выдали медаль «За спасение погибающих на водах».

Летом Ариана отдыхала с родителями в аквапарке в Джубге. Людей у бассейнов было много. Еще больше – детворы. Ариана плавала с кругом, когда с бортика в воду упала пятилетняя девочка и начала тонуть. И почему-то никто из взрослых не заметил, как малышка ушла под воду. Ее родители в этом время загорали на лежаках.

- Увидела эту маленькую девочку, как она тонет. Но от меня она была далеко. Я подумала, что на круге до нее плыть будет дольше. Поэтому бросила его и поплыла к девочке, - рассказывает Ариана Мирошниченко. – У нее не было сил держаться на воде, она уже стала тонуть. Схватила ее подмышки и быстро-быстро начала плыть с ней к бортику.

Когда Ариана вытащила из бассейна малышку, подбежали и родители чуть не утонувшей девочки. Они обнимали не только своего ребенка, но и саму Арину. Ведь если не она, могло случиться страшное…

А через пять месяцев после спасения пятилетнего ребенка Ариане вручили медаль. Девочку вместе с родителями позвали на награждение в главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. И повесили ей на грудь медаль «За спасение погибающих на водах».

- Очень горжусь своей дочкой, - не скрывает радости мама Арианы Татьяна Мирошниченко. - Приятно, что МЧС отметило нашего ребенка такой высокой наградой. Я надеюсь, что эта история убережет других людей от несчастных случаев и даст стимул к настоящим поступкам.

Кроме медали восьмилетней девочке еще подарили и новенький рюкзак, о котором она очень мечтала.