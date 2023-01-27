Готовимся к ледяным ударам. Синоптик огорошил прогнозом о резкой смене погоды в Краснодарском крае

Жителей Кубани предупреждают о надвигающейся стихии. Фото: Евгения ГУСЕВА

После морозов на Кубань пришла рекордная оттепель. Случилась она аккурат на Крещение, когда, по идее, должны трещать самые сильные январские морозы. На Красной Поляне дважды был обновлен температурный рекорд. На смену теплу пришли густые туманы, которые постепенно начнут рассеиваться.

- Сейчас Кубань находится на периферии антициклона. Теряя силы, он еще на день удержит регион от осадков и плотной облачности, - объясняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но уже в выходные дни ситуация изменится.

- Влияние на погоду Краснодарского края окажет область пониженного давления с юга. Это обширный и глубокий средиземноморский циклон, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Он принес серьезное зимнее ненастье в средиземноморских регионах. И сейчас его остатки смещаются на северо-восток в район западной части Черного моря.

Потому на Кубани грядет резкая смена погоды. В Краснодарском крае прогнозируются дожди, которые из-за низких температур могут стать ледяными, в горах - мокрый снег.

- Гололед покроет не только подстилающую поверхность, но и все предметы - цокольные части строений, деревья, - предупреждает Леонид Старков. - Толщина слоя льда, появившегося при гололеде, может достигать нескольких сантиметров. Так что предельно внимательными нужно быть и пешеходам, и автолюбителям.

При этом, по данным краевого гидромета, температура воздуха будет находиться на достаточно высоких для января значениях. Так, в Краснодаре выше +6° градусов значения не поднимутся, при этом ночью будут небольшие заморозки. В целом по краю отметки будут колебаться от минус 2 градусов до плюс 3 в дневные часы, ночью температура опустится до 7-9 градусов мороза.