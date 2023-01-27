Перчатки со сладким сюрпризом. Что еще отправляют жители России участникам спецоперации

В пункт сбора в Анапе стекаются посылки из самых разных уголков страны. Фото: t.me/MoreOz

Бесценная помощь, которая никогда не будет лишней. Волонтеры из Анапы из благотворительного фонда «Время помогать людям» продолжают поддерживать военных, которые сейчас выполняют задачи в зоне спецоперации. Для наших бойцов они регулярно собирают вещи и снаряжение, которые крайне необходимы в полевых условиях. Помощь отправляют не только неравнодушные жители города и края. В пункт сбора в Анапе стекаются посылки из самых разных регионов России. Популярный блогер Юрий Озаровский, который доставил уже не один гуманитарный груз, показал, что отправляют участникам СВО.

Юрий снял на камеру три огромных посылки, которые прислали из Кингисеппа и Москвы. Первая коробка была доверху заполнена теплой одеждой для военных. Ну и, конечно, среди вещей - письмо и рисунок от ребенка для поддержки бойцов.

- Посылку собирали ребята вместе с неравнодушными коллегами по работе. Написали письмо, рисунок сыновья заместителя начальника цеха Иванова Александра, - рассказал блогер на камеру. - Тут у нас носочки 12 пар, стельки, трусы мужские, бритвенные станки, фонарики с батарейками. А еще специальные очки.

Во второй коробке неравнодушные жители положили термобелье и много различных продуктов. А еще одна посылка была заполнена большим количеством перчаток со сладкими сюрпризами. В каждую пару положили шоколадку для того военного, которому они достанутся.

- Наши девочки буду рады, если придете к нам в пункты и передадите что-то солдатам. Можете просто даже нарисовать картинки вместе своими детками или письма. А мы все доставим в целости и сохранности на передовую, - сказал Юрий Озаровский.

ВАЖНО!

Пункт сбора открыт на парковке около торгового центра, расположенного по адресу: ул. Астраханская, 99.

Время приема помощи: с 10:00 до 18:00 ежедневно.

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