Терпела издевательства много лет и писала заявления в полицию. Жительница Кубани убила мужа за регулярные побои

Женщина проведет за решеткой пять лет и выплатит 860 тысяч рублей после убийства мужа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жизнь 42-летней Елены (имя изменено – прим. ред.) из Тимашевска превратилась в ад через год после замужества. В 2007 году она вышла замуж, но возлюбленный через некоторое время показал себя во всей красе. Алексей (имя изменено – прим. ред. ) сильно пил, а потом распускал руки. Елена бегала в полицию, писала заявления, но это не помогало исправить поведение супруга.

В 2008 году женщина довела дело по избиению до суда. Алексею дали условку на один год и запретили появляться в доме жены. Но мужчина не отступал. Через месяц после приговора он вновь сильно избил жену. Терпеть такое отношение Елена не стала, снова состоялось судебное разбирательство. Теперь Алексею дали реальный срок в колонии. Вернувшись, через год и два месяца, мужчина опять пришел к жене с раскаянием. Она простила его, стали жить вместе.

Но счастливой семейной жизни не получилось. Алексей опять ушел в бутылку, тиранил детей, а потом и вовсе собрал вещи и ушел, когда младшему сыну было 10 месяцев, оставив Елену одну с тремя детьми. Но весной, как блудный сын, муж вернулся опять с вещами и извинениями. Елена поверила ему, впустила, но все началось по кругу.

Агрессия со стороны мужа лилась рекой. Он оскорблял и унижал Елену, крушил мебель, говорил, что дети не его, а однажды топором разрубил дверь, чтобы добраться до нее в комнату, и сильно избил палкой. В довершении всего он показывал любовную переписку с другими женщинами и заставлял жену даже ночью бегать за очередной чекушкой. Если она отказывалась – кидался на нее с кулаками.

Все закончилось в мае 2022 года. Тогда Елена убила мужа. С раннего утра Алексей пьянствовал, вечером попросил догонку у жены. Но денег не было. Елена взяла в долг и купила бутылку. Ближе к ужину на летней кухне завязался очередной скандал, муж угрожал порешить жену и детей. В пылу спора женщина схватила нож и вонзила в грудь благоверного два раза.

- Сильно испугавшись, какое-то время она сидела возле убитого мужа, потом пошла в дом и позвала старшую дочь, которой все рассказала. Нож выкинула на грядки, - говорится в решении суда. – Позже приехал брат Алексея и вызвал скорую и полицию.

На суде Елена полностью признала свою вину. Ей дали пять лет тюрьмы, но отбывать она срок будет не сразу.

- Отсрочить реальное отбывание наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста, то есть до 26 июля 2032 года, - отмечается в документе суда.

Многодетная мать также будет выплачивать моральный ущерб брату убитого мужа. Он подал иск в суд как родственник пострадавшего. Ей присудили 860 тысяч рублей.