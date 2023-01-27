Тельце умершего младенца не выдавали в ведре. В минздраве опровергли слухи о кощунстве со стороны врачей в Краснодаре

Ребенка не спасли, это не опровергается

В министерстве здравоохранения Краснодарского края опровергли информацию, появившуюся в Сети, что потерявшим ребенка родителям врачи выдали тело в пластиковом ведре.

- Трагедия действительно произошла в 2022 году, во всех ее обстоятельствах сейчас разбираются следователи. Им предстоит дать оценку действиям всех задействованных медиков и в муниципалитете, и в краевой больнице,- сообщил "КП"-Кубань" источник в ведомстве. - Однако в материалах и публикациях в социальных сетях и СМИ, которые сейчас рассказывают об этой истории есть грубый и, возможно, преднамеренный, фейк. Речь о распространяемом фото пластикового контейнера и заявлении, что погибшего нерожденного младенца передали родителям в пластиковой банке. Именно это – ложь.

Там добавили, что в случае любой младенческой смерти в медучреждении действуют особые правила.

- Следственные действия ведутся, в таких случаях все биоматериалы, а это также все, что извлечено в процессе операции, изымаются для проведения судебно-медицинской экспертизы. Результаты которой ложатся в основу расследования, которое сейчас идет. Каждое такое доказательство имеет инвентаризационный номер, который нужен для указания в материалах, которые ведут следователи. Именно этот номер видно на фото, - добавил источник "КП"-Кубань". - Все биоматериалы после трагедии были изъяты следователям. Ни в коем случае, ничего из этого не передавалась родителям. Кроме того, по информации медиков – в контейнере, который на фото – другие биоматериалы, которые тоже были. Боль родителей и желание добиться правды понятна и справедлива. Распространение таких сообщений – нет.

К слову, в правоохранительных органах не нашли ни одного материала, зарегистрированного по этому поводу.

Напомним, 27 января в Телеграм-канале "Кубмэш"появилась информация, что в октябре беременная женщина попала в ЦРБ, в палату к маме с дочкой больными ковидом. У женщины подозревали пневмонию, но томографию ей сделали только после выходных. Состояние роженицы ухудшилось — УЗИ показало, что у ребенка перестало биться сердце. А позже якобы тело ребенка выдали в банке.