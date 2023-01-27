«Плакал, как ребенок». Необычное животное сбежало под Новороссийском и кричало на всю округу

Василий сам открыл клетку. Фото: пресс-служба Центра туризма "Абрау-Дюрсо"

В поселке Абрау-Дюрсо несколько дней назад начался настоящий переполох. Из вольера в усадьбе «Круглое озеро» сбежала американская носуха Василий. Ловкий зверек из семейства енотовых сам открыл клетку и спокойно ретировался. На поиски животного отправились все сотрудники и с самого утра шерстили окрестности.

- Это место находится в уединенном месте и граничит с лесом, что усложняло поиски, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Центра туризма «Абрау-Дюрсо».

Отчаявшись найти Васю, все разошлись по домам. Но уже вечером охранник услышал странные звуки, похожие на плач маленького ребенка.

Носухи - милые зверьки, характером похожие на енотов. Фото: пресс-служба Центра туризма "Абрау-Дюрсо"

- Этим «малышом» оказался Василий. От испуга он спрятался на дереве, - отметили в пресс-службе.

С высоты слезать носуха отказывался. Пришлось накинуть на него веревку и прикормить вкусностями. Только после этого Василий слез с ветки.

Сейчас зверек опять находится в своем домике и чувствует себя хорошо, несмотря на то, что путешествие в соседний лес животному, которое родилось в неволе, - большой стресс.

СПРАВКА «КП»

Носуха Василий живет в контактном зоопарке при усадьбе «Круглое озеро» с самого детства, ему уже 8 лет. У него есть жена Мария и дочь Фифа. Носухи – резвые и веселые. У этих млекопитающих подвижный хоботок, длинный хвост в кольцах, шерсть рыжевато-бурая, на лапах черные перчатки. Они быстро привыкают к рукам человека и любят угощаться яблоками, бананами, киви, но не откажутся от мяса, яиц и даже йогурта.