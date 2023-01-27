Палил по скулящим мишеням. В Краснодаре ищут подозреваемого в расстреле двух собак

Выжившая собака находится в критическом состоянии. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Обитель пригорода Краснодара, живущий в поселке с таким красивым названием Дружелюбный, 26 января утроил кровавую бойню со стрельбой. В качестве мишеней мужчина выбрал безответных местных дворняг. Мол, хозяев нет, к ответу никто призвать не сможет.

Окровавленных скулящих псин подобрали волонтеры. Собак сразу же отвезли в ветеринарную клинику.

- Один пес умер, второй сейчас находится в ветеринарной клинике в критическом состоянии, - рассказали врачи, пытающиеся спасти выжившую дворняжку.

После создания общественного резонанса полиция Краснодара начала проверку по факту жестокого обращения с животными. В отдел полиции Прикубанского округа поступило сообщение по факту расстрела собак в поселке Дружелюбном.

- По данному факту в УМВД России по городу Краснодару назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в рамках действующего законодательства.

Пока же полицейские разыскивают стрелка, волонтеры собирают средства на лечение собаки. После хвостатому найдут новых хозяев.