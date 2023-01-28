После падения с пятого этажа врачи собрали ее по частям. 20-летняя Лидия Гусакова из Армавира пошла на ТВ за преображением

Лидия Гусакова в прямом эфире попытается изменить свою жизнь к лучшему вместе с наставниками. Фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Жительница Армавира стала участницей шоу по преображению. 20-летняя Лидия Гусакова со сложной судьбой в прямом эфире попытается изменить свою жизнь к лучшему вместе с наставниками.

Лида росла у бабушки. Ее мама умерла. Отца она никогда не знала, однако решила разыскать его. Поиски не увенчались успехом, так как мужчина не захотел налаживать общение с дочерью.

Казалось бы, жизнь Лидии в ее возрасте должна заиграть яркими красками. Но судьба подготовила для нее свою череду испытаний. В 15 лет девушка поехала на Камчатку к своему парню. Но счастливая встреча обернулась катастрофой, пишет gorodarmavir.

Во время ссоры девушка упала из окна пятого этажа. Лидии потребовалась серьезная операция. Врачи буквально собирали позвоночник девушке по кусочкам.

- Сегодня Лида не может найти себя и понять, куда ей двигаться дальше. И именно поэтому она решила обратиться к экспертам на телевидение – специалистам по внешнему и внутреннему преображению. Они знают, как непросто изменить свою жизнь, и могут дать ценные и важные практические советы, которые пригодятся каждому, - рассказали в пресс-службе телеканала ТВ - 3.

Программа «Новый день» помогает девушкам в преображении. Героини отправляются сюда за внутренними и внешними изменениями. В этом им помогают стилист, визажист и специалист в области энергообмена и межличностных отношений.