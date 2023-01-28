Учеников пригородной школы в Краснодаре переводят в отдаленную из-за нехватки площадей в классах

В школе собираются оставить только младшеклашек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родители учеников из хутора Копанского встревожены реформой в их школе №79. В ней учатся 269 детей с первого по девятый классы. Но недавно многим из них сообщили, что теперь придется учится в другой. Школу расформируют, оставив в ней только младшеклашек.

- Дело в том, что управление образование Краснодара получило предписание Роспотребнадзора. В каждом классе 79-ой школы учатся по 22 ребенка, но им тесно, - отреагировали на тревогу родителей в муниципальном центре управления.

Решено, что в школе останутся только ученики начальной. А с детей с пятого по девятый классы переведут.

- Для учеников 5-9 классов (с возможностью продолжать обучение и в 10-11 классе) планируется организовать подвоз в школу №68 (поселок Колосистый, улица Звездная, 5). В ней есть все условия для обучения: оборудованы предметные кабинеты, школа укомплектована учителями, - объяснили в центре управления Краснодаром.

Родителям обещано, что вопрос перевода детей в школу №68 будет решаться индивидуально с родителями каждого ребенка.