Оттаскала головой о вольер, покусала дочь и грозила поджечь дом. Уволенная помощница угрожает жизни зоозащитницы из Адыгеи

Жительница Адыгеи боится за свою жизнь и жизнь ребенка. Фото: https://t.me/raccoonssoul

В одном из аулов Адыгеи разыгралась настоящая драма. К местной зоозащитнице, которую называют «Матерью енотов» ворвалась бывшая помощница. Пьяная женщина покусала дочь зоозащитницы, вырвала ей волосы, а хозяйке дома угрожала поджечь дом.

Инцидент произошел в ауле Натухай Тахтамукайского района. Здесь Валерия Заволокина проживает вместе со своей 15-летней дочерью. Всю свою жизнь женщина занимается спасением брошенных и больных енотов, после чего пристраивает их. Кроме того, в хозяйстве женщины не только шаловливые хищники, но и собаки с кошками, сообщает ren.tv.

После смерти мужа, все это хозяйство легло на плечи Валерии. Ей потребовалась помощь. В качестве помощницы она взяла свою подписчицу, которая восхищалась деятельностью зоозащитницы. Однако их сотрудничество было недолгим. Оказалось, что у новой работницы проблемы с алкоголем.

- Она угрожает мне, во всех соцсетях пишет гадости про нас. Угрожает моей жизни и жизни дочери. Говорит, что убьет моих животных и сожжет дом, - делится обеспокоенная поведением женщины Валерия Заволокина.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», выгнанная помощница несколько раз возвращалась и устраивала пьяные разборки. Женщина пришла с топором и пыталась проникнуть в дом, вырубая дыру в стальной двери. Валерия вызвала полицию, однако подписчицу быстро отпустили. И та снова вернулась.

- Она на меня налетела. Схватила меня за волосы и начала бить головой об вольер, - рассказала Валерия.

В этот раз обезумевшая женщина напала и на дочь хозяйки. Она выдрала волосы у девочки и покусала ее. А также попыталась задушить хозяйского корги.

Правоохранители задержали женщину. Однако через время снова безнаказанно отпустили.