Похолодает и накроет мокрый снег. Краснодарский край окажется в ледяном плену

В регионе похолодает Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае дневные температуры будут держаться на уровне 3-5 градусов тепла. А ночью столбики на термометрах опустятся до -10. Такие перепады станут причиной продолжительных туманов. Кроме этого, в регионе будут идти дожди со снегом. На трассах возможен гололед.

- Территория Кубани будет находиться под влиянием фронтальных разделов циклона. 29 января местами пройдет дождь, ледяной дождь, дождь с мокрым снегом, в отдельных южных районах ожидаются сильные осадки, - сообщили в краевом гидрометцентре.

На Черноморском побережье местами пройдет дождь, в Туапсинском районе – сильный. В Краснодаре и северо-востоке региона в течение следующей недели ожидается снег с ледяным дождем. Кроме этого, регион накроет туман.

Постоянно меняющие осадки затянутся на неделю, к концу которой их станет еще больше. Ночью и утром дороги будут скользкими. Водителей просят быть осторожными и не выезжать на летней резине.

- Температура воздуха в течение недели ночью будет опускаться до -10 градусов. Днем ожидается до 5 тепла. У моря воздух прогреется до +13 градусов, - добавили синоптики.