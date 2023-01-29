Трое детей погибли при пожаре в Краснодарском крае

Фото: МЧС России

Трагедия произошла утром 29 января в Курганинском районе Краснодарского края. В доме, где проживала многодетная семья, вспыхнул пожар. В огне погибли трое детей.

- Возгорание случилось 29 января в одном из частных домов в поселке Октябрьском. В нем жила многодетная семья. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела трех малолетних детей. Их мать, а также еще две девочки 7 и 12 лет госпитализированы, они получили ожоги, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются.

- Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова на место происшествия направлены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты краевого управления, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел, - добавили в ведомстве.

Продолжается осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские, пожарно-техническая и другие экспертизы. Расследование продолжается.