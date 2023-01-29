Кубанские волонтеры запустили производство элементов боеприпасов для бойцов СВО

Алексей Миненко решил запустить производство «хвостовиков» после того, как много раз бывал на Донбассе

Фонд «Добро и Дело» совместно с неравнодушными краснодарскими IT-специалистами сообщества «Свои» запустили производство стабилизаторов для сброса осколочных боеприпасов ВОГ с квадрокоптеров.

- Стабилизаторы мы печатаем на 3D-принтерах, которые волонтеры закупили на свои деньги, - рассказала руководитель Фонда Анна Артемьева. - Автор идеи - наш координатор технаправления, грамотный IT-специалист, волонтер Алексей Миненко. Он с июня вместе с нами возит гуманитарку на Донбасс. В процессе общения с бойцами ему пришла такая вот мысль - запустить свое производство в помощь ребятам. Подключил парней из сообщества «Свои», это сообщество неравнодушных ребят-программистов. Попробовали, хоть и медленно, но получилось отпечатать первую партию. Сейчас закупим от Фонда еще более мощный принтер с высокой производительностью и объемы вырастут. Запросы от бойцов уже начали поступать.

Процесс производства

В небольшой мастерской на балконе стоят шесть принтеров: все одновременно печатают стабилизаторы. Волонтеры по очереди следят за процессом через специальную программу на компьютере. Производство не останавливается даже ночью. Алексей осматривает каждую деталь, чтобы не было брака. Бережно фасует «хвостовики» в пакеты.

- Благодаря современным технологиям 3D-принтеры помогают нашим парням приблизить победу, - рассказывает программист, волонтер, координатор Фонда «Добро и Дело» Алексей Миненко. - Боевые действия, как показало СВО, сейчас носят совершенно другой характер. Массово задействованы дроны, квадрокоптеры. Но задействовать их начали не только для наблюдения, но для уничтожения противника. Сейчас массово используют квадрокоптеры как минибомбардировщики. Появились система подвеса и сброса с дронов гранат. Дрон подлетает точно в то место ,где находится противник и происходит сброс гранаты. Но чтобы граната летела точно, придумали крепить к ней хвостовик, как у мины.

Сами стабилизаторы

Алексей пояснил, как изготавливают элементы.

- Детали изготавливают как правило кустарным способом, но новые технологии позволяют производить их практически в промышленных масштабах. Когда я приехал в очередной раз с Донбасса, решил, что надо попробовать помочь ребятам. К тому времени уже хорошо общались с сообществом программистов «Свои». Поделился идеей, ребята поддержали. Мы скинулись, закупили принтеры. И теперь волонтеры круглосуточно занимаются изготовлением «хвостовиков». Принтеры не промышленные, а бытовые, поэтому производительность пока небольшая. Все просто: в принтер подается пластик в виде проволоки, расплавляется до жидкого состояния и тонкой струйкой под управлением программы происходит выливка нужной детали, - отметил автор идеи.

Волонтеры круглосуточно сидят над принтерами на дому

Работает принтер, как скульптор. Из ничего появляется задуманное.

- Пока наша громоздкая производственная и управленческая система начнет изготавливать все это на предприятиях, мы с помощью небольших 3D-принтеров можем помогать нашим парням более эффективно бороться с врагом. Необходимо масштабировать такие минипроизводства, - добавиляют ребята.

Первую партию «хвостовиков» ребята в субботу отвезли бойцам в Молькино. Сейчас печатают еще три: для подразделений в ЛНР и Запорожской области. Оказалось, что такие детали очень нужны бойцам.

- Заказали от Фонда мощнейший принтер, которые печатает в несколько раз больше стабилизаторов, - говорит заместитель руководителя Фонда «Добро и Дело» Игорь Еременко. - Постараемся максимально удовлетворить запросы бойцов. Они, кстати, так искренне радовались, когда мы привезли им несколько сотен «хвостовиков». Говорят: наши кубанские айтишники настоящие патриоты, никуда не сбежали, помогают фронту. Это еще и боевой дух нашей армии поднимает.