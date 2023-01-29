«Вытащили еле живую»: кошке, упавшей в резервуар с ледяной водой в Сочи, требуется лечение

У кошки обморожены лапки. Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Мягкие сердца».

В сочинском поселке Красная Поляна бродячая кошка упала в резервуар с холодной водой. Неизвестно сколько бедное животное находилось в бочке. Кошке требуется срочное лечение.

Охранник склада во время очередного обхода на объект услышал жалобное мяуканье. Звук исходил из огромного резервуара, в которой хранилась ледяная вода. Охранник забрался на лестницу и увидел барахтающуюся кошку.

- Бедолаге года два, не больше. Она сидела долгое время в бочке с водой. Вытащили еле живую. У нее теперь проблемы с лапками, а может быть чем-то еще. Ей нужна срочная медицинская помощь. Она с каждым днем угасает, - рассказывает охранник склада Дмитрий Щепаев.

По предварительному диагнозу у кошки обморожены лапки. Начался некроз конечностей и частичная мумификация (высыхание омертвевших частей тела при сухой гангрене - от Авт.).

- Кошечку отвезли в ветклинику и оставили на экстренную операцию. Состояние кисы стабильно тяжелое. Хирурги склоняются к двум развитиям событий: либо срочная операция, либо эвтаназия (кошку могут усыпить - от Авт.). Глядя в глаза этой малышке, мы приняли решение, дать ей шанс на новую жизнь, - сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Мягкие сердца».

Однако финансовых кураторов у благотворительного фонда нет. В настоящее время идет сбор денег на операцию. Требуется 25 тысяч рублей (стоимость самой операции - от 18 до 20 тысяч рублей, также необходимо 1500-1700 рублей в сутки за стационар с медикаментами).

Помочь кошке и перевести деньги можно по номеру: 8-918-303-11-83 (Пророкова Полина Николаевна).