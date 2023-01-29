На Кубани подполковник полиции сбил 60-летнего пешехода и скрылся с места ДТП

Делом займутся следователи

28 января заместитель начальника отдела полиции Усть-Лабинского района сбил на пешеходном переходе 60-летнего мужчину. При этом, не оказав помощи, скрылся с места ДТП. Об этом заявили местные жители, увидев знакомую машину, водитель которой дал по газам после случившегося.

Но в связи с тем, что никто не видел, что именно полицейский сидел за рулем, правоохранители ставят этот факт под сомнение.

- 28 января около 23 часов водитель автомобиля «КИА РИО» ехал по улице Вольной города Усть-Лабинска. По предварительной информации, водитель не предоставил преимущество и сбил 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После ДТП виновник скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Тем временем, в ведомстве не стали отрицать, что автомобиль принадлежит сотруднику отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. Кто находился за рулем, выясняется. Владельца сейчас ищут, чтобы задержать и допросить. Но заниматься этим будут теперь следователи.

- По факту происшествия полицейскими возбуждено административное расследование по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи ДТП». Собранные материалы переданы в следственные органы для дачи правовой оценки, - добавили в МВД.

Местные жители предполагают, что полицейский мог быть за рулем пьяным. Все данные проверят сотрудники СК.