Движение автобусов запустили по Крымскому мосту

Восстановительные работы продолжаются

По Крымскому мосту, который пострадал после взрыва грузовика, утром 17 октября запустили движение автобусов. Проезд здесь после ЧП был доступен только для легковых автомобилей.

- Движение автобусов началось по Крымскому мосту, - говорится в сообщении Минтранса РФ.

Пассажирские автобусы вместе с большегрузами перевозили через Керченскую переправу паромы.

Ранее сообщалось, что с начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 16 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 12 873 пассажира и 3 965 единиц автотранспорта, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков.

Восстановительные работы на мосту продолжаются. Также паромная переправа будет перевозить грузовые машины. Очередь из фур пока не ликвидирована, они скапливаются на стоянках. На парковках водителей обеспечивают всем необходимым. Инфраструктура парковок включает в себя кухню, палатку для приема пищи, туалеты, баню. А чтобы снять напряжение в ожидании, людей развлекают концертами.

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