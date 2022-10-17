Новогодний поезд будет курсировать по Сочи два дня

Поезд отправится в сказочное путешествие 31 декабря, а вернется утром 1 января. Фото: https://www.rzd.ru

В Сочи запустят круговой туристический поезд «Новогодняя ночь». Состав будет курсировать до курорта «Роза Хутор». Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Почувствовать по-настоящему новогоднюю обстановку, встретить Новый 2023 год среди завораживающих зимних пейзажей на «Розе Хутор» сможет каждый желающий. Поезд отправится в сказочное путешествие 31 декабря, а вернется утром 1 января.

- Он отправится из Сочи 31 декабря в 19:00 и прибудет в "Розу Хутор" в 21:45. В обратном направлении выйдет в 03:00 и вернется в Сочи в 05:35 1 января, - рассказали в пресс-службе РЖД.

Поезд будет ожидать своих пассажиров до 03:00 1 января. А в это время туристы и местные жители встретят Новый год под бой курантов на Красной Поляне.

Организаторы заявили, что весь поезд выполнят в стилистике 1970-80-х годов. Вагон-ресторан, вагон-бар, обычные пассажирские вагоны будут пропитаны новогодним волшебством. Пассажиры поезда смогут спеть в караоке новогодние песни и сделать праздничные фотографии. На "Розе Хутор" пассажиров ждут разнообразные развлечения и волшебная атмосфера.

«КП» - Кубань» удалось узнать стоимость билетов на новогодний поезд. Обычное сидячее место без стола обойдется пассажиру в 455 рублей. При этом стоимость билета со столом точно такая же. Но осталось всего лишь одно место. В плацкарте доступно 4 билета - 917 рублей на одного человека. А если вы захотите уединиться в купе, то уже придется заплатить 3271 рубль.