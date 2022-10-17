Учебные заведения Кубани и Адыгеи вошли в рейтинг лучших вузов страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вузы Кубани и Адыгеи признали лучшими в России. К такому выводу пришли эксперты сайта hh.ru во время исследования.

Рейтинг учебных заведений был составлен на основании пяти критериев. Среди них - популярность университетов в своем регионе, востребованность выпускников по окончанию вуза у работодателей, ожидаемый уровень зарплаты, стаж и текущая трудоустроенность.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», первым вузом Краснодарского края, вошедшим в рейтинг, стал Кубанский государственный университет. Он занял 26-ю строчку в топе лучших альма-матер 2021-2022 года. Тремя строчками ниже расположился Международный инновационный университет, который находится в курортной столице - Сочи.

В топ также вошел Майкопский государственный технологический университет. Вуз, обучающий студентов в Республике Адыгея занял 37-место в списке. 98-я позиция была присвоена Академии маркетинга и социально-информационных технологий в Краснодаре.

- Уникальность рейтинга в том, что он охватывает весь спектр высшего образования в нашей стране. В нем представлены как государственные вузы, так и частные. Профиль — самый широкий: экономика, искусство, медицина, педагогика, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Кроме того, сайт поделился ожиданиями по зарплате выпускников университетов края и республики. Закончившие КубГУ и Академию ИМСИТ рассчитывают, что за свои знания им будут выплачивать 40 тысяч рублей в месяц. Выпускники МИУ претендуют на 47,5 тысячи рублей, а окончившие МГТУ - на 45 тысяч рублей.

Всего в рейтинге было представлено 372 учебных заведения. Тройку лидеров разделили московские вузы. Их итоговый балл составил от 105,2 до 106,2. Среди них - НИУ ВШЭ, РАНХиГС, а также Московский финансово-промышленный университет «Синергия».