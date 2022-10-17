Блогер Лена Миро осудила Ольгу Бузову за подражание Волчковой в сауне Сочи

Лена Миро снова нашла повод раскритиковать Ольгу Бузову в язвительной манере. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова вновь взорвала интернет после поездки в Сочи. На этот раз певица вызвала очередной шквал насмешек после фотосессии в сауне. Красавица снимала себя на телефон, элегантно выгибаясь и стараясь показать себя удачно с каждого ракурса.

Однако Лена Миро снова нашла повод раскритиковать Ольгу Бузову в язвительной манере. По мнению блогера, экс-ведущая «Дома-2» неуклюже старается подражать Анастасии Волочковой.

- На место королевы банного дела, которое много лет подряд занимает Настя Волочкова в шпагате, полезла наша Оленька Бузова. Приехала в Сочи, нашла сауну и как давай фотографироваться! Еще немного, и Оленька свергнет Волочкову, - с сарказмом написала Лена Миро в своем блоге.

Миро решила продолжить насмехаться над певицей. По словам блогера, Бузова постоянно находится не на своем месте. За чтобы не бралась красавица - у нее все не получается, каждое движение выглядит нелепо и неуклюже.

- Захотелось стать королевой сцены - шепчет песни и требует в райдере лимузин. Появилось желание стать главной по баням - сделала неубедительное фото на фоне сруба. И так - во всем, - высказала свое мнение Лена Миро.

В заключение, Лена Миро посоветовала Бузовой быть более креативной и придумать свою изюминку. Блогер отметила, что не стоит просто бездумно копировать чужие идеи. Миро пожелала стремиться к профессионализму.

- Вот понравились тебе баня, и Волочкова в бане — научись не просто позировать в романтической позе, а сделать на бочке с водой шпагат. Еще лучше - научиться жонглировать при этом пятью вениками. Ну хоть что-то научись делать, чтобы переплюнуть профессионалов своего дела! - написала в конце своего поста Лена Миро.

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