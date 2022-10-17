Колдунья нагадала жительнице Краснодара на 1 млн и требовала квартиру

Оперативная съемка ГУ МВД по краю

В Краснодаре 51-летняя ясновидящая организовала уголок для ритуалов в своей квартире. Гадалка помогала в решении проблем, снимала сглаз, предсказывала будущее. Но вот увидеть свое собственное, видимо, не могла. После того как она обвела вокруг пальца одну состоятельную клиентку, ворожею задержала полиция.

- В дежурную часть отдела полиции микрорайона Гидростроителей обратилась местная жительница с сообщением о вымогательстве. Женщина рассказала, что в течение трех лет отнесла гадалке около 1 млн рублей. Прорицательница убедила ее, что для снятия порчи и сглаза нужно несколько сеансов. За каждый ясновидящая требовала деньги и золото, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На одном из сеансов экстрасенс потребовала переписать на нее квартиру, при этом угрожала клиентке смертельной порчей. Для сделки было все готово, даже риелтор. Но магическую связь прервали сотрудники в погонах.

В квартире гадалки нашли журналы про магию и гороскопы, книги о том, как разбогатеть, карты таро, свечи и другой колдовской инвентарь.

- Женщину задержали за вымогательство. Возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 7 лет лишения свободы, - добавили в ведомстве.