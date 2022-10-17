Не все должны быть призваны

В военкоматах определились с одним из самых спорных критериев мобилизуемых россиян. Отсрочку от участия в СВО официально получили многодетные отцы. В Краснодарском крае их насчитывается 96 тысяч человек.

- Многодетные определены в законе, как мужчины, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет. Но круг отцов семейств из этой категории может не совпадать с тем кругом лиц, который обозначен военными. Кроме того, не все семьи являются полными и имеют отцов, а в некоторых есть дети старше 16 лет, - сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу минтруда и соцразвития Краснодарского края.

Надо сказать, на официальном ресурсе Объясняем.рф в субботу, 15 октября появилось подтверждение информации об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов.

- Да, предоставляется. Отсрочка от призыва предоставляется гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, - поделились важным дополнением в оперштабе Кубани.

Напомним, мобилизация в РФ началась 21 сентября. За это время список подлежащих призыву корректировался несколько раз. Известно, что в Краснодарском крае после инспекции губернатора Вениамина Кондратьева с призывных пунктов вернулись десятки ошибочно призванных жителей региона.