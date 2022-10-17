Боевая бабушка молитвами помогала парням отодвинуть припаркованный Cadillac в Краснодаре

Бабушка вдохновила пассажиров

В Краснодаре вечером 16 октября пассажиры трамвая отодвинули, мешающий проезду Cadillac. Очевидцы снимали на камеру все происходящее на улице Железнодорожной рядом с футбольным стадионом «Кубань».

Чтобы убрать неправильно припаркованную иномарку, вышла толпа парней и… бабушка в розовой беретке. Около 10 пассажиров раскачивали иномарку из стороны в сторону. Пожилая женщина молилась и координировала ребят: выкрикивала счет, на который они толкали махину.

- Иди сюда, вот сюда! Господи, помоги! Господи, помоги!... Раз, два, взяли! Еще, еще! А-ну меряй. Молодцы! Пройдет, все! – тараторила бабушка, пока пассажиры отодвигали черный Cadillac.

После публикации видео пользователи сети восхитились бабулей и назвали ее боевой женщиной.

«Генерал в юбке!», «Позавидовать можно ее лидерским качествам», «Если бы не бабуля, они не справились бы», - написали в комментариях горожане.

В итоге иномарку убрали с пути общими усилиями, и пассажиры с позитивным настроением отправились дальше по маршруту.

В КТТУ подтвердили, что задержка трамвая была, простой составил 17 минут.

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