Суд обязал прибраться на скандально известной мусорной свалке в Полтавской

Свалку почистят

Суд в Красноармейском районе не закрыл печально известный полигон твердых бытовых отходов (а проще - мусора) в станице Полтавской, но обязал модернизировать процессы очистки.

Свалка находится на самой границе с населенным пунктом, почти под боком у жилых домов. Станичники жалуются на резкий запах и постоянный шум от мусоровозов, которые везут отходы из двух районов. При этом в последние годы мусорка стала негласно расширяться - отходы сваливают на прилегающей территории. В 2020 году Росприродназдор нашел захоронение бытового и строительного мусора у полигона. Проверка также показала, что земля загрязнена химией, а почва была покрыта искусственным настилом.

В этом году ведомство направило письмо в прокуратуру Красноармейского района. Местные коммунальщики вновь захламили землю у свалки опасными фракциями.

Прокуратура в свою очередь направила требования в суд.

- По иску прокурора района суд обязал компанию обеспечить полигон системой отвода биогаза, разместить на нем дренажную систему и локальные очистные сооружения, а также разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов и устранить другие нарушения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, когда получили решение суда в свою пользу.

Напомним, ранее администрация Красноармейского района подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск с требованием обязать регоператора закрыть полигон. Они уверены, что свалка еще и угрожает находящимся поблизости рисовым полям.