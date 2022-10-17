Риелторы в Сочи под видом продажи дома похитили 20 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный суд Сочи рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении Ардашеса Еремяна, Тамары Говердовской, Марины Новак, Анжелики Демидовой по статье «Мошенничество», а также Владимира Костромского и Зареты Хугаевой, обвиняемых по статье «Пособничество в мошенничестве».

Подсудимые заранее договорились и распределили между собой роли риелторов. Они похищали имущество жителей Сочи. Мошенникам стало известно о продаже дома и участка в феврале 2019 года. Объект продавали на улице Санаторной. Действуя по мошеннической схеме, подсудимые использовали поддельные нотариальные доверенности.

В итоге от лица собственника они получили 20 миллионов рублей в качестве залога за дом и участок. Деньги разделили между собой и потратили по своему усмотрению.

- По таким же схемам были совершены мошенничества еще с 4 объектами недвижимости, расположенными в Хостинском и Центральном районах Сочи. Собственникам были причинены многомиллионные убытки, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд признал шестерых человек виновными. В зависимости от роли каждого в совершенных ими групповых преступлениях, им назначены наказания. Говердовской грозит до 6 лет тюрьмы; Новак - 7 лет и 6 месяцев; Демидовой - 6 лет; Еремяну – 4 года; Костромскому - 3 года 6 месяцев условно; Хугаевой - 2 года условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что В Сочи риелтор обманула своих родственников на 23 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.