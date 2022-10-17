Медузу неземной красоты заметили у берегов Анапы

Медузу сказочного цвета заметили на берегу моря в Анапе. Фото: https://t.me/pva_chat

Жители Анапы во время прогулки на берегу моря не смогли пройти мимо притягательной морской жительницы. В прозрачной воде они заметили медузу, от которой невозможно оторвать глаз. Снимком сказочной красоты поделилась туристка в соцсетях.

- Только посмотрите на эту прекрасную обитательницу Черного моря, - подписала фотографии автор.

И действительно, крупная медуза выглядит необыкновенно. Светло-голубые цвета переливов морской жительницы смотрятся мистически и завораживающе. На первый взгляд кажется, что ее нарисовали для фантастического фильма, а не сфотографировали на берегу Краснодарского края. Или же снимок пропустили через фильтры. Но автор уверяет, что все цвета - естественные.

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, что же это за медуза неземной красоты, которая привлекла к себе столько внимания у пользователей сети.

- Очень похожа на нашу большую медузу корнерот, - рассказал «Комсомолке» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. - Однако ее ротовые щупальца не совсем правильные и отличаются от привычной особи.

СПРАВКА «КП»

Медузы корнероты отличаются своими размерами. Они могут достигать до 50-60 сантиметров в диаметре. Славятся своим широким куполом, который может быть синеватого или фиолетового цвета, а также «ртом», роль которого исполняют 8 щупальцев.

Красота этого прекрасного создания может быть опасна. Медуза ловко расправится с чрезмерно-любопытными туристами. Корнероты не несут особого вреда, однако они способны жалить человека. Оставляя после встречи с собой шлейф жжения на коже.