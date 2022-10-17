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Общество17 октября 2022 13:23

Бывший мэр Краснодара помогает 10-летнему мальчику, выжившему после минометного обстрела ВСУ

Андрей Алексеенко приходит к ребенку с подарками
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: t.me/sashakots

Фото: t.me/sashakots

10-летний Саша из Купянска чудом выжил при минометном обстреле колонны беженцев. Он ехал в гражданской машине в сторону России. Его мама погибла.

Одним из первых, с кем заговорил Саша, стал бывший глава Краснодара Андрей Алексеенко. До этого мальчик несколько недель молчал от боли и шока. Алексенко старается чаще навещать ребенка и привозит ему подарки.

- Мальчик получил серьезные ранения. Луганские медики сделали все, чтобы вылечить. Но отогревать мальчика пришлось не только врачам. Все старались уделять ему внимание, чтобы вернуть к нормальной жизни, - пишет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Журналист в своем телеграм-канале опубликовал видео, где Алексеенко пришел в больницу к Саше с большим игрушечным кораблем «Адмирал Кузнецов».

- Смотри, это палуба…а эта часть держится на одной детали…, - собирал конструктор экс-мэр кубанской столицы вместе с ребенком.

Для всех Алексеенко - председатель Совмина Харьковской области. А для Саши просто дядя Андрей.

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