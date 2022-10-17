Жительница Новороссийска пойдет под суд за демонстрацию голой пятой точки на фоне корабля Черноморского флота

Девушка предстала в неприличном виде. Фото: соцсети

В Новороссийске очередная провокаторша попала на карандаш полицейским. Она решила пополнить количество своих подписчиков, устроив голую фотосессию на фоне корабля Черноморского флота. “Михаил Кутузов” - местная достопримечательность, на корабль-музей водят экскурсии, как на питерскую "Аврору".

Девушка встала в непристойную позу, спустила штаны и показала всем свои ягодицы.

Горожане отнеслись к публикациям девушки неоднозначно. Одни считают такое поведение недопустимым и даже постыдным, другие же поддерживают блогера за смелость и отсутствие страха осуждения. А девушка утверждает, что ее не беспокоит мнение окружающих.

- Я просто расширяю свои возможности. А по поводу видео, я не хочу как-то оскорбить кого-либо, а делаю развлекательный контент! К хейту я отношусь положительно, тик-тик этому научил. И да, я противница стереотипов, так как считаю, что все они навязаны обществом и ставят людей в ограничивающие рамки! - рассказала блогер интернет-порталу “Наша газета”.

Девушку задержали и доставили в отдел полиции. Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Однако полиция нашла состав правонарушения в действиях молодой жительницы города. Сотрудники просмотрели камеры видеонаблюдения “Безопасный город”. Правоохранители установили ее личность. 25-летнюю хулиганку задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Она привлечена к административной ответственности по статье “Мелкое хулиганство”, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю. - Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Материалы направлены в суд.