Эвакуацию мужчины затруднял сложный рельеф Фото: пресс-служба «Кубань – СПАС»

Житель Краснодара сорвался в 40-метровый обрыв в горах на границе с Карачаево-Черкесией. Спасатели затратили 10 часов, чтобы помочь пострадавшему и вынести его из леса.

43-летний житель краевого центра находился в горах в районе поселка Рожкао. В какой-то момент он оступился и сорвался в обрыв. Мужчина упал на глубину почти 40 метров, что не обошлось без тяжелых последствий. Во время удара он получил в том числе открытую черепно-мозговую травму.

Спасателям понадобилось более 10 часов Фото: пресс-служба «Кубань – СПАС»

Выбраться из обрыва такой глубины самому было невозможно. Не позволило бы и состояние пострадавшего. К счастью, падение мужчины увидели охотники, которые находились неподалеку. Очевидцы тут же бросились на помощь и спустились к пострадавшему.

Охотники оказали мужчине возможную первую помощь, развели костер для обогрева и остались вместе с ним ждать спасателей, которых оперативно вызвали после произошедшего. Но быстро эвакуировать пострадавшего не позволяла местность.

Сложный рельеф не позволял с легкостью перенести туриста на носилках и при помощи альпинистского снаряжения. На операцию спасения понадобилось более 10 часов.

Два километра пострадавшего несли по скалистому каньону, еще два – по горно-лесистой местности Фото: пресс-служба «Кубань – СПАС»

Спасателям пришлось преодолеть четыре километра. Два из них пострадавшего несли по скалистому каньону, еще два – по горно-лесистой местности.

- 16 октября в 16:35 спасатели совместно с волонтерами благополучно транспортировали мужчину весом около 120 килограммов к дороге неподалеку от поселка Рожкао и передали сотрудникам СМП, - сообщили в пресс-службе «Кубань – СПАС».

Позже мужчину передали медикам Фото: пресс-служба «Кубань – СПАС»

Всего в операции спасения мужчины задействовали 14 специалистов Псебайского отряда «Кубань-СПАС» и Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда.