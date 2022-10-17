Минприроды Кубани судится за снос базы отдыха в лесу Геленджика

Суд вынес решение в пользу ведомства. Фото: база отдыха "Берег Роз"

Минприроды Кубани пытается добиться в суде сноса базы отдыха в лесу Геленджика. Иск они подали к новосибирской компании "Наукоград".

Дело в том, что бизнесмены арендовали почти 40 гектаров площади в Кабардинском лесничестве. Но уже через пару лет здесь выросла целая деревня с теннисным кортом, бассейнами и капитальной инфраструктурой.

- Суд постановил расторгнуть договор аренды с компанией, а базу отдыха снести, - сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на Арбитражное делопроизводство.

Арендатор земли обязан снести возведенные на лесных землях объекты, привести участок в порядок и вернуть его минприроды.

Суд мотивировал свое решение тем, что на арендованной земле не должно было появиться капитальных строений.

Однако компания-арендатор рассчитывает доказать в следующей инстанции обратное. Они настаивают, что база отдыха - временное явление, и по окончании сроков аренды дома и теннисные корты с бассейнами можно будет разобрать.

Надо сказать, подобных нарушений в Краснодарском крае выявлено на землях лесного фонда более 300. И больше половина из них - в Геленджике.