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Происшествия17 октября 2022 15:49

Видео крушения самолета в Ейске 17 октября 2022 опубликовали очевидцы

Видео крушения самолета в Ейске 17 октября 2022 делятся очевидцы в соцсетях
Ева МУР
Столб пламени зафиксировали в жилом квартале города

Столб пламени зафиксировали в жилом квартале города

Видео крушения самолета в Ейске 17 октября 2022 опубликовали очевидцы. ЧП произошло на улице Коммунистической, 20/1.

Боевой самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске, сообщили в единой диспетчерской службе города.

- 17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34, - уточнили в ЕДДС. - Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Подробности уточняются.

ЧППроисшествия: ЧП