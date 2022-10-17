Столб пламени зафиксировали в жилом квартале города

Видео крушения самолета в Ейске 17 октября 2022 опубликовали очевидцы. ЧП произошло на улице Коммунистической, 20/1.

Боевой самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске, сообщили в единой диспетчерской службе города.

- 17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34, - уточнили в ЕДДС. - Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Подробности уточняются.