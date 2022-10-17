Огнем охвачены несколько этажей

Падение военного самолета в Ейске произошло 17 октября 2022. Су-34 врезался в жилой дом, после чего произошел взрыв. Столб огня охватил несколько этажей. По предварительным данным, пилот катапультировался.

В доме на Коммунистической в настоящее время пожар. В местных пабликах сообщают, что есть жертвы. Пока официальных заявлений на этот счет нет.

Есть версия, что в полете у Су-34 отказал двигатель.

- По моим данным, все-таки упал Су-34 277-го БАП. Пока основная версия - попадание птиц в двигатели на взлете. Летчики катапультировались. Возможны жертвы среди местных жителей. Ракет на самолете не были, но были снаряды к пушке, - сообщает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

По последним данным, ЧП случилось при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Все обстоятельства случившегося выясняются.