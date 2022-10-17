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Происшествия17 октября 2022 16:20

Какие разрушения повлекло падение самолета Су-34 в Ейске Краснодарском крае 17 октября 2022

В МЧС сообщили, сколько предварительно разрушено квартир после падения самолета Су-34 в Ейске Краснодарском крае 17 октября 2022
Ева МУР
Разрушения масштабные

Разрушения масштабные

На жилой дом по улице Коммунистической упал военный самолет. Столб пламени в жилом квартале зафиксировали очевидцы. На место ЧП выехал глава региона Вениамин Кондратьев. В МЧС сообщили, каковы предварительные последствия падения самолета Су-34 в Ейске Краснодарском крае 17 октября 2022.

- По очень предварительным осмотрам, пострадало до 17 квартир, - уточнили в ведомстве.

Но данных о погибших и пострадавших пока нет.

Известно, что 17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34.

- Самолет упал в черте города Ейск, - сообщили в МЧС по Краснодарскому краю. - По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов горит топливо самолета.

ЧППроисшествия: ЧП