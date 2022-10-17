Пожар продолжают тушить

Вечером 17 октября в городе Ейске Краснодарского края упал военный самолет Су-34. Он врезался в жилой дом и загорелся. Огнем охватило 15 квартир.

Причиной падения самолета Су-34 в Ейске стал отказ двигателя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

- Авария произошла в момент, когда Су-34 набирал высоту. Летчики катапультировались. Вероятной причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. – отметили в ведомстве.

Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Жителям девятиэтажки, загоревшейся после падения самолета, будет оказана вся необходимая поддержка.

- Нахожусь на месте ЧП,координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка, - сообщил глава Ейска Роман Бублик.

На место выехал губернатор Краснодарского края. Предварительно, есть жертвы.

По последним данным, ЧП случилось при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.