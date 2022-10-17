Пожар продолжают тушить
Вечером 17 октября в городе Ейске Краснодарского края упал военный самолет Су-34. Он врезался в жилой дом и загорелся. Огнем охватило 15 квартир.
Причиной падения самолета Су-34 в Ейске стал отказ двигателя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- Авария произошла в момент, когда Су-34 набирал высоту. Летчики катапультировались. Вероятной причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. – отметили в ведомстве.
Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Жителям девятиэтажки, загоревшейся после падения самолета, будет оказана вся необходимая поддержка.
- Нахожусь на месте ЧП,координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка, - сообщил глава Ейска Роман Бублик.
На место выехал губернатор Краснодарского края. Предварительно, есть жертвы.
По последним данным, ЧП случилось при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.