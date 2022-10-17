Ликвидация последствий продолжается

В Ейске упал военный самолет СУ-34. В результате ЧП произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей, по данным МЧС, пострадало 17 квартир.

Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Жильцов дома отправили в пункты временного размещения. На место отправлены специалисты ожогового отделения из Краснодара, санавиация и машины скорой помощи. Количество пострадавших, по предварительным данным, увеличилось до 13 человек, один человек погиб. На месте продолжают тушить пожар.

В Министерстве обороны России официально подтвердили произошедшее. По словам представителя ведомства, авария произошла при наборе высоты самолетом Су-34. Летчикам удалось катапультироваться. Причиной происшествия называется неисправность и возгорание двигателя. Не исключается попадание в них птиц.

Жителям девятиэтажки, загоревшейся после падения самолета, будет оказана вся необходимая поддержка. На место выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и прокурор Сергей Табельский.

На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно- спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.

Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолёта в Ейске, сообщили в Кремле. Президент заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.

По факту ЧП СК возбудил уголовное дело.