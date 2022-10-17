Самолет рухнул в жилой застройке.
В Ейске в районе жилой стройки упал военный самолет СУ-34. У воздушного судна отказал двигатель. После ЧП огонь охватил рядом стоящую девятиэтажку. По данным регионального МЧС, пострадало 17 квартир. Всех жильцов эвакуировали в пункты временного проживания. Из Краснодара на место выехали специалисты ожогового отделения, машины скорой помощи, вылетела санавиация.
Известно, что пострадали 13 человек, один - погиб.
На месте продолжают тушить пожар. Огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров.
19.35 Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело.
-После падения самолета в Ейске возбуждено уголовное дело, - подтвердили в пресс-службе ведомства.
20.02 Появились кадры падения самолета с камер видеонаблюдения.
Судя по видео, воздушное судно загорелось еще в воздухе, и только потом рухнуло в жилой массив. После падения рядом с многоэтажкой сдетонировал боекомплект бортового орудия, а также возник сильный пожар, который перекинулся на дом.
20.09 Стало известно еще об одного погибшем после падения самолета.
15 пострадавших госпитализированы. Общее количество жертв ЧП на данный момент - 2 человека.
20.12 В Ейске эвакуируют 350 жильцов горящей девятиэтажки.
Людей перевозят в ближайшую гостинцу и детский лагерь.
20.30 На месте организовано дежурство 20 бригад скорой медицинской помощи.
Еще 8 бригад СМП и 6 бригад санавиации, травматологи, хирурги , комбустиологи на подъезде. Кроме того, выдвинулись 10 психологов из Краснодара, сообщает вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
20. 32 Остатки самолета потушены. Пожар локализован.
В эвакуации жильцов из близлежащих домов нет необходимости.
20.36 По последним данным, пострадали 19 человек, среди них дети 8-10 лет.
4 человек находятся в тяжелом состоянии, у школьников легкая степень тяжести. Всего погибли 2 человека.
20.40 В Ейске развернуто 8 операционных для пострадавших после ЧП с самолетом
Для «тяжелых» пациентов развернули 11 коек реанимации. Для пациентов средней степени тяжести подготовили 100 коек с кислородом.
20. 48 После крушения военного самолета в Ейске погибли три человека.
Пострадали - 10 человек, из них трое детей. В тяжелом состоянии находятся 7 взрослых и один ребенок. Они отравились продуктами горения. Все находятся в стационаре.
20.50 Появился список первых пострадавших.
Все люди находятся в больнице с отравлением угарным газом. Три человека из этого списка - в реанимации.
20.58 Пожар после взрыва обещают скоро потушить.
- После чего сможем оценить масштабы повреждений, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
21.04 Министр МЧС Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко вылетели в Ейск.
21.17 В тушении пожара задействовано более 410 человек и 105 единиц спецтехники.
На место выехали психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и Главного управления МЧС по Ростовской области для оказания помощи пострадавшим.
21.19 Очевидцы рассказали о минутах до и после падения Су-34 в Ейске.
Жильцов, отравившихся угарным газом, выносили на руках. Пожилые люди были в противогазах. В рядом стоящей школе никто не пострадал.
21.20 Число погибших увеличилось до 4.
Пострадавших на данный момент 25 человек.
21.30 6 человек не выходят на связь после крушения самолета в Ейске.
21.31 Подготовлены автобусы для эвакуации.
Транспорт находится недалеко от пострадавшего дома. Он отвезет жильцов в пункты временного размещения. Уточняются последние детали, сверяют списки, сообщает глава Ейска Роман Бублик.
21.38 На место ЧП прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
21.50 Вертолет санавиации транспортирует пострадавшего с ожогами 70% тела в Краснодар.
Пациент будет доставлен в ожоговый центр Краевой клинической больницы №1.
22.05 Трое погибших выпрыгнули с верхних этажей жилого дома в Ейске во время пожара.
- Пока такая информация, во всяком случае от главного врача. Мы имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что это прыжки были совершены с высоты, - заявила вице-губернатор Анна Минькова.
22.07 На место ЧП выехал полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов.
22.09 Вениамин Кондратьев: уточняем местонахождение каждого жильца.
- Дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размешать жильцов в новых квартирах, либо строить, - отметил глава Краснодарского края.
22.11 Стало известно, что среди пострадавших две беременные женщины.
У них средняя степень тяжести. В больнице - 5 детей, среди них 4-летняя девочка. Она находится в реанимации.
22.29 Три пункта временного размещения готовы принять эвакуированных из пострадавшего дома в Ейске.
Это гостиница «Ейск», городской Дом культуры и Дом офицеров. В последнем развернуты места для отдыха, столы и стулья, можно перекусить и выпить чай. ПВР подготовили волонтеры. Сейчас в Ейске работает около 30 добровольцев.
22.31 Сейчас угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске нет, заявляет МЧС по Краснодарскому краю.
Всего из многоэтажки эвакуированы 250 человек, из них 40 детей.
22.39 Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 млн рублей.
Решение принято губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
22.43 В пострадавшем доме продолжаются поисковые работы.
22.46 Еще трех пациентов отправляют санавиацией в Краснодар.
Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова, курирующая социальный блок в регионе.
22.55 Пострадавшим после крушения самолета в Ейске выплатят по 400 тысяч рублей, - вице-губернатор Анна Минькова.