Самолет рухнул в жилой застройке.

В Ейске в районе жилой стройки упал военный самолет СУ-34. У воздушного судна отказал двигатель. После ЧП огонь охватил рядом стоящую девятиэтажку. По данным регионального МЧС, пострадало 17 квартир. Всех жильцов эвакуировали в пункты временного проживания. Из Краснодара на место выехали специалисты ожогового отделения, машины скорой помощи, вылетела санавиация.

Известно, что пострадали 13 человек, один - погиб.

На месте продолжают тушить пожар. Огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров.

19.35 Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело.

-После падения самолета в Ейске возбуждено уголовное дело, - подтвердили в пресс-службе ведомства.

20.02 Появились кадры падения самолета с камер видеонаблюдения.

Судя по видео, воздушное судно загорелось еще в воздухе, и только потом рухнуло в жилой массив. После падения рядом с многоэтажкой сдетонировал боекомплект бортового орудия, а также возник сильный пожар, который перекинулся на дом.

20.09 Стало известно еще об одного погибшем после падения самолета.

15 пострадавших госпитализированы. Общее количество жертв ЧП на данный момент - 2 человека.

20.12 В Ейске эвакуируют 350 жильцов горящей девятиэтажки.

Людей перевозят в ближайшую гостинцу и детский лагерь.

20.30 На месте организовано дежурство 20 бригад скорой медицинской помощи.

Еще 8 бригад СМП и 6 бригад санавиации, травматологи, хирурги , комбустиологи на подъезде. Кроме того, выдвинулись 10 психологов из Краснодара, сообщает вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

20. 32 Остатки самолета потушены. Пожар локализован.

В эвакуации жильцов из близлежащих домов нет необходимости.

20.36 По последним данным, пострадали 19 человек, среди них дети 8-10 лет.

4 человек находятся в тяжелом состоянии, у школьников легкая степень тяжести. Всего погибли 2 человека.

20.40 В Ейске развернуто 8 операционных для пострадавших после ЧП с самолетом

Для «тяжелых» пациентов развернули 11 коек реанимации. Для пациентов средней степени тяжести подготовили 100 коек с кислородом.

20. 48 После крушения военного самолета в Ейске погибли три человека.

Пострадали - 10 человек, из них трое детей. В тяжелом состоянии находятся 7 взрослых и один ребенок. Они отравились продуктами горения. Все находятся в стационаре.

20.50 Появился список первых пострадавших.

Все люди находятся в больнице с отравлением угарным газом. Три человека из этого списка - в реанимации.

20.58 Пожар после взрыва обещают скоро потушить.

- После чего сможем оценить масштабы повреждений, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

21.04 Министр МЧС Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко вылетели в Ейск.

21.17 В тушении пожара задействовано более 410 человек и 105 единиц спецтехники.

На место выехали психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и Главного управления МЧС по Ростовской области для оказания помощи пострадавшим.

21.19 Очевидцы рассказали о минутах до и после падения Су-34 в Ейске.

Жильцов, отравившихся угарным газом, выносили на руках. Пожилые люди были в противогазах. В рядом стоящей школе никто не пострадал.

21.20 Число погибших увеличилось до 4.

Пострадавших на данный момент 25 человек.

21.30 6 человек не выходят на связь после крушения самолета в Ейске.

21.31 Подготовлены автобусы для эвакуации.

Транспорт находится недалеко от пострадавшего дома. Он отвезет жильцов в пункты временного размещения. Уточняются последние детали, сверяют списки, сообщает глава Ейска Роман Бублик.

21.38 На место ЧП прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

21.50 Вертолет санавиации транспортирует пострадавшего с ожогами 70% тела в Краснодар.

Пациент будет доставлен в ожоговый центр Краевой клинической больницы №1.

22.05 Трое погибших выпрыгнули с верхних этажей жилого дома в Ейске во время пожара.

- Пока такая информация, во всяком случае от главного врача. Мы имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что это прыжки были совершены с высоты, - заявила вице-губернатор Анна Минькова.

22.07 На место ЧП выехал полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов.

22.09 Вениамин Кондратьев: уточняем местонахождение каждого жильца.

- Дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размешать жильцов в новых квартирах, либо строить, - отметил глава Краснодарского края.

22.11 Стало известно, что среди пострадавших две беременные женщины.

У них средняя степень тяжести. В больнице - 5 детей, среди них 4-летняя девочка. Она находится в реанимации.

22.29 Три пункта временного размещения готовы принять эвакуированных из пострадавшего дома в Ейске.

Это гостиница «Ейск», городской Дом культуры и Дом офицеров. В последнем развернуты места для отдыха, столы и стулья, можно перекусить и выпить чай. ПВР подготовили волонтеры. Сейчас в Ейске работает около 30 добровольцев.

22.31 Сейчас угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске нет, заявляет МЧС по Краснодарскому краю.

Всего из многоэтажки эвакуированы 250 человек, из них 40 детей.

22.39 Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 млн рублей.

Решение принято губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

22.43 В пострадавшем доме продолжаются поисковые работы.

22.46 Еще трех пациентов отправляют санавиацией в Краснодар.

Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова, курирующая социальный блок в регионе.

22.55 Пострадавшим после крушения самолета в Ейске выплатят по 400 тысяч рублей, - вице-губернатор Анна Минькова.