МЧС: 2 человека погибли, 15 госпитализированы после падения самолета в Ейске

К месту направлены скорые и санавиация

В Ейске упал военный самолет СУ-34, пилоты успели катапультироваться. В результате произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. По данным МЧС, 2 человека погибли.

- 2 человека погибли, 15 госпитализированы после падения самолета в Ейске, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и 1 погибшем. А настоящее время огонь на месте продолжают тушить. Из Краснодара отправлены специалисты ожогового отделения, санавиация и машины скорой помощи. Об этом сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Ранее "Комсомолка" писала, что площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Жильцов дома отправили в пункты временного размещения.

В Министерстве обороны России официально подтвердили произошедшее. По словам представителя ведомства, авария произошла при наборе высоты самолетом. Причиной происшествия называется неисправность и возгорание двигателя.

Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. На место выехали губернатор и прокурор Краснодарского края.