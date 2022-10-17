«Пожилых людей выводили в противогазах»: Очевидцы – о том, что происходило после крушения Су-34 в Ейске

По данным на 21 час 17 октября, пожар в многоэтажке локализован

Гул падающего самолета жители Ейска слышали за две минуты до падения. Потом хлопок – Су-34 рухнул во дворе жилого дома, а затем загорелся. Пилоты успели катапультироваться, а вот жильцы девятиэтажки попали в огненную ловушку. Самолет загорелся, а огонь перекинулся на дом. Полыхали сразу несколько этажей. По последним официальным данным, четыре человека погибли, 27 человек, в том числе трое детей, пострадали.

Пожар охватил 2000 квадратных метров. Столб дыма и огонь было видно из разных уголков города. На дорогах собрались пробки: многие сбавляли скорость, чтобы поближе рассмотреть ЧП.

Один из очевидцев рассказал, что заметил возгорание военного самолета перед его падением.

- Я услышал шум и посмотрел в окно, я видел, как падал самолет. Его носовая часть уже перед падением была в огне, - рассказал Егор.

Жильцов дома сразу стали эвакуировать, некоторых выносили на руках.

- Людей выносили на руках, тех, кто отравился угарным газом. Пожилых, видел, выводили в противогазах, - написал Евгений, который живет по-соседству.

Известно, что Су-34 упал в 300 метрах от местной школы. В момент ЧП в ней находились дети.

- Удар невозможно было не услышать, задрожали стены. Учителя спешно выводили учеников на улицу, - сообщает очевидец.

Директор школы Оксана Лысенко подтвердила, что никто из находившихся в школе учеников не пострадал.

- Со школой все хорошо, детей эвакуировали. Пострадала одна девочка из 4-го «Г» класса, она была в это время уже дома. Ее с папой госпитализировали. Остальных обзвонили - все живы, хотя есть с поврежденными квартирами. Был сильный взрыв, но сейчас открытого огня нет, все вокруг оцеплено. Это произошло в 18:10, у нас в школе были дежурный администратор, заместитель по внеклассной работе, охранник - всех эвакуировали, - прокомментировала Радио "Комсомольская правда" Лысенко.

Кроме того, за пострадавшим после падения военного самолета домом находится детский сад. Сотрудники учреждения рассказали, что на момент ЧП всех детей уже забрали родители, никто не пострадал, здание тоже цело.

По обновленной информации, количество погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до четырех человек, еще 27 пострадали. Пожар в доме на завершающей стадии тушения, после чего власти региона смогут оценить масштабы повреждений.