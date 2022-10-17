Как выглядел дом, который загорелся после падения военного самолета в Ейске, до трагедии

Фото: Яндекс. Карты

Крушение военного самолета в Ейске попало на видео. На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, видно, как Су-34 вспыхнул еще в воздухе. И резко упал. Его крушение сняла уличная камера. Она стояла в сотне метров от места трагедии.

Рухнул самолет во дворе жилого дома. Это девятиэтажка на улице Коммунистической, 20/1. Ее возвели 32 года назад – в 1989-м. Это монолитно-каркасный дом с 9 квартирами на этаже.

Фото: Яндекс. Карты

Цена на квадратный метр в многоэтажке начинается от 32 тысяч рублей. Находится дом всего в 800 метрах от пляжа. По словам риелторов, у жильцов восьмого и девятого этажей открывается панорамный вид на Азовское море.

Находится многоэтажка на оживленном проспекте: за ней расположены детский сад и школа – одна из самых крупных в районе. А в самом здании есть детский магазин.